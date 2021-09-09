المريخ يؤدى مرانه الرئيسي بملعب سانت ماري وسط أجواء حماسية خماسي المنتخب يصل أوغندا وينخرط في التدريبات وتخلف عجب للإطمئنان على سلامته

أجرى المريخ مرانه الرئيسي لمواجهة الإكسبريس الأوغندي عصر الأربعاء بملعب سانت ماري الذي يحتضن مواجهة المريخ و منافسه الأوغندي عصر الجمعة ضمن ذهاب المرحلة التمهيدية من دوري أبطال افريقيا، وشهد المران الرئيسي مشاركة نجوم المريخ الدوليين الذين إنخرطوا في تدريبات الفريق عقب وصولهم نهار الأربعاء إلى كمبالا وبرفقتهم رئيس البعثة من جانب الإتحاد السوداني لكرة القدم الإستاد معتصم عبدالسلام، وكان نجم المريخ رمضان عجب قد تخلف عن الحضور إلى أوغندا عقب تعرضه للإصابة في مباراة المنتخب الوطني امام غينيا بيساو، وقد أثبتت الفحوصات الأولية التي أخضع لها اللاعب سلامته وينتظر ان يجري المزيد من الفحوصات للإطمئنان بشكل كامل على سلامته وسيغيب اللاعب عن مواجهة الفريق عصر الجمعة امام نادي الإكسبريس، وإشتمل المران الذي أشرف عليه المدير الفني للمريخ الفرنسي دييغو غارزيتو وطاقمه المعاون على الإحماء والتدرب بالكرة، وعقب المران أخضع الجهاز الفني خماسي المنتخب لتمارين سباحة بالمسبح الملحق بمقر إقامة المريخ، وكان مراقب المباراة الكيني قد زار بعثة المريخ صباح اليوم للإطمئنان على البعثة ، وقد أكد مراقب اللقاء ان الإجتماع الفني للقاء سيكون بملعب المباراة عصر الخميس، وينتظر ان يؤدي المريخ مرانه الختامي عند الساعة الرابعة من عصر الخميس بملعب سانت ماري.