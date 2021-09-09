جدد الإطاحة بسوداكال ومجموعته اتحاد الكرة يعتمد مجلس المريخ المنتخب برئاسة حازم مصطفى

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس القرارات الصادرة من اللجنة الثلاثية المفوضة لحل أزمة المريخ والتي قدمت تقريراً مفصلاً انتهي إلى اعتماد الجمعية العمومية التي جرت بحدائق الموردة والنتائج التي الت لها بانتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة حازم مصطفى، وأمن مجلس الإدارة على العمل الذي قامت به اللجنة وما تم من مجهودات كللت بمراقبة أعمال الجمعية العمومية التي انعقدت مؤخراً والتي أكدت اللجنة في تقريرها بأنها لم تحوى أي مخالفات وتم فيها الالتزام التام بجميع التوجيهات الصادرة من اتحاد الكرة واتباع ما ورد في النظام الاساسي المجاز من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)