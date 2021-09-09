مجموعة سوداكال تصدر بيانا بشأن اعتماد غارزيتو ومعاونيه

اصدرت مجموعة رئيس المريخ السابق ادم عبد الله (سوداكال) بياناً صحفياً أكدت من خلالها بأنها علمت بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يقم باعتماد الجهاز الفني للمريخ بقيادة المدرب غارزيتو وانطونيو إضافة للمدرب إبراهومة، ووفقا لمجموعة سوداكال فانه ومنذ أن علمت بخطوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ظل رئيس النادي ادم سوداكال في حالة اتصالات متواصلة كللت بالنجاح باعتماد الجهاز الفني للمريخ رسميًا بقيادة المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو وانطونيو وإبراهومة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحملت المجموعة المعارضة المريخية مسؤولية خطوة عدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي غارزيتو.

وأكدت بان المعارضة المريخية التي يقودها بعض المخربين الساعيين لاختطاف سلطة النادي بالطرق غير القانونية والملتوية وقفوا وراء هذا السيناريو الخبيث الذي أبطله مجلس المريخ المنتخب حسب زعم المجموعة بقيادة ادم سوداكال وأشارت إلى أن هؤلاء كانوا يسعون لحرمان المريخ من جهازه الفني في مباراته المهمة بدوري أبطال إفريقيا التي تجمعه يوم غدٍ الجمعة أمام نادي الإكسبريس الأوغندي في مرحلة ذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال، وأكدت المجموعة بانها تطمئن القاعدة المريخية بانها أبطلت مخططهم الخبيث الذي ظل يستهدف وضع المتاريس أمام فريق كرة القدم وقال البيان : ” لقد تابعتم جميعكم ما حدث خلال الفترة السابقة، التي لولا الخطوات الهدامة التي أقدم عليها بعض ضعاف النفوس ممن يسعون لضرب استقرار المريخ للوصول لغاياتهم وأهدافهم لما تعثر الفريق في أكثر من مناسبة ولما فقد صدارة المنافسة لصالح منافسه وها هم ذات الأشخاص قد سعوا لحرمان الزعيم من جهازه الفني لكننا تمكنا بحمد الله من تصحيح الأوضاع المشوهة التي أرادو فرضها على النادي.