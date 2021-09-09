(السوداني) تورد التفاصيل والكواليس اتهامات متبادلة وعقد اللاعب الفيصل في القضية

تقرير أخباري: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشأن الخطوة التي أقدم عليها اتحاد الكرة المتمثلة في إرسال بطاقة انتقال لاعب المريخ سيف تيري إلى نادي فاركو المصري بناءٍ على الطلب الذي دفع به الأخير عبر الاتحاد المصري لكرة القدم وبحسب التفاصيل الموثوقة والمؤكدة فإن الخطوة التي أقدم عليها اتحاد الكرة جاءت عقب اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين التي انعقدت أمس الأول وتم من خلالها دراسة وضعية اللاعبين ومناقشة طلب النادي المصري وتم بناءٍ على ذلك إصدار قرار بإرسال البطاقة ووفقا لما تحصلت عليه الصحيفة فان اللجنة رأت بانه ليس هناك ما يمنع إرسال بطاقة انتقال اللاعب إلى النادي المصري، وبالمقابل أكد مصدر رفيع بالمريخ أن الاخير قام خلال شهر أبريل الماضي بتجديد تعاقده مع اللاعب سيف تيري لمدة ثلاثة سنوات وأضاف بانه وبناءٍ على هذه الخطوة تم الشروع الفوري في رفع عقد اللاعب في نظام انتقالات اللاعبين TMS وأوضح بان المفاجاة كانت آنذاك في أن النظام لم يستجب لطلب النادي لجهة أن السيستم كان مغلقا في وجه النادي عقب الخطوة التي أقدم عليها بعض لاعبي الفريق بتوقيع عقودات خارجية مع أحد الاندية في إشارة لنادي الهلال واللاعبين رمضان ومحمد الرشيد، وأضاف بانه تم التواصل مع المسؤولين في اتحاد كرة القدم والتأكيد على أن النظام مغلق وأن الخيار الوحيد هو الانتظار حتى شهر أكتوبر القادم ومن ثم يتم رفع واعتماد العقد في نظام الانتقالات. ولفت المصدر إلى انه وبالرغم من ذلك إلا أن النادي يحمل المسؤولية الكاملة في انتقال تيري إلى اتحاد الكرة حيث تم إيداع عقد اللاعب في الاتحاد خلال الأيام الماضية والتأكيد على رفض طلب النادي المصري متسائلًا لماذا تعجلت لجنة أوضاع اللاعبين في حسم القضية وعدم النظر إلى حيثيات النادي الموضوعية حسب المصدر.