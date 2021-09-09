رمضان عجب يخرج من المستشفي

خرج لاعب المنتخب الوطني الأول والمريخ لكرة القدم رمضان عجب من مستشفى الأطباء نهار أمس بعد أن تجاوز الوضع الطبي الخطير الذي دخل به اثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة صقور الجديان الاخيرة أمام غيينيا بيساو التي خسرها صقور الجديان باربعة أهداف مقابل هدفين. وبحسب التفاصيل فان رمضان عجب خضع إلى فحوصات متكاملة في مستشفى الأطباء اثبتت أصابته على مستوى الظهر وتم اخضاعه إلى العلاج والعناية الفورية قبل أن يتم السماح له بالمغادرة مساء أمس، ولم يغادر اللاعب برفقة الأسماء التي التحقت بالمريخ في أوغندا فجر الأمس.