وزيرة الخارجية تعقد عدداً من اللقاءات بالقاهرة على هامش المجلس الوزاري للجامعة العربية

القاهرة: مُتابعات

عَقَدَت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، عدداً من اللقاءات بالقاهرة، شملت العديد من مجالات التعاون العربي المُشترك، كما اشتملت على مجالات التعاون والتنسيق الثنائي مع عددٍ من وزراء الخارجية المُشاركين في اجتماعات الدورة العادية 156 للمجلس الوزاري للجامعة العربية.



والتقت د. مريم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تبادل الجانبان عدداً من القضايا المُدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري للجامعة العربية، كما تعلّق بعضُ منها بنشاطات وأداء الجامعة العربية كإطار ومنظومة للعمل العربي المُشترك وكيفية الارتقاء بأدائها وتفعيل دورها من خلال عملية الإصلاح المقترحة.

وشددت الوزيرة على الإسراع في العمل في مجالات مشاريع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعت لمزيد من العمل مع الدول الأفريقية وطرح رؤى استراتيجية وسد الثغرات والفجوات في علاقات الدول الأفريقية مع الدول العربية، إذ تسبّب الفراغ في هذه العلاقات في ظل تصاعُد الدور والاهتمام بالقارة الأفريقية إلى حالة من الفتور أدّت إلى تدخُّلات خارجية عمدت إلى ملء هذا الفراغ.

كذلك التقت الوزيرة، بوزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية، وتبادلت معه الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية وفاعلية وأولويات هذا الدور، وفي ذات الوقت فقد اشتمل اللقاء على بحث القضايا الإقليمية وأخصّها حالة الأزمات العربية، والعربية – العربية وضرورة صياغة سياسات عربية مُشتركة ومُوحّدة بشأنها، تحد من التدخُّلات الخارجية في شأن المنطقة العربية.

كما شملت لقاءات الوزيرة، لقاءات وزراء خارجية البحرين وجيبوتي والصومال والأردن. ثم لقاءً ثانياً مع وزير الخارجية المصري بحث التنسيق حول بعض المسائل المُهمّة المتفق على بحثها في الاجتماع التشاوري للوزراء وعلى مستوى أي لجان يُمكن تكوينها للتعامل مع المسائل العاجلة والطارئة.

وفي اجتماع ثلاثي ضم السيدة وزيرة الخارجية ووزير الخارجية المصري ووزير خارجية تونس الذي تشغل بلاده المقعد العربي غير الدائم في مجلس الأمن، ناقشوا آخر تطورات ومستجدات أزمة سد النهضة والترتيبات العربية المشتركة الجارية للتحضير لاجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.