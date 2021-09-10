جنوب السودان يرهن خروج القوات الإثيوبية بالحل النهائي لمشكلة أبيي

الخرطوم : السوداني

قال نائب رئيس اللجنة السياسية الامنية المشتركة من جانب دولة جنوب السودان ، دينق الور ، إن بلاده متمسكة بضرورة التوصل مع السودان لاتفاق نهائي يحدد وضعية المنطقة قبيل سحب الكتيبة الاثيوبية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية .

وقال الور للصحفيين عقب جلسة اجتماعات اللجنة المشتركة بجوبا امس (بحسب راديو تمازج) إن الكتيبة الإثيوبية التابعة لقوات حفظ السلام المؤقتة بأبيي لا يمكن تغييرها الا بموافقة البلدين الموقعين على اتفاق وضع القوات بالمنطقة.

وأضاف ألور :” قد اخبرناهم بأننا نتفهم موقف الأمم المتحدة ، لكنا طالبناهم بمساعدة البلدين للتوصل لاتفاق نهائي يحدد مستقبل منطقة أبيي:.

وتابع :” لا يمكن أن تقوم دولة واحدة بفرض وجهة نظرها على الأمم المتحدة ، فيجب أن تكون المواقف مشتركة بين السودان وجنوب السودان”.