توقف أطباء نيالا عن العمل عقب شروع مرافق في قتل طبيبة

نيالا : محجوب حسون

قرر أطباء مستشفى نيالا التعليمي بولاية جنوب دارفور التوقف عن العمل بسبب الشروع في القتل لطبيبة من مرافق لحالة ولادة .

وقال الاطباء في خطاب لحاكم إقليم دارفور ووالي الولاية تسلمت( السوداني) نسخة منة ،أن توقفهم عن العمل بالمستشفى عن الحالات الجديدة الحرجة منها والباردة او المحولة بسبب الاعتداء من مرافق لحالة ولادة بالسكين .

واكد الخطاب استمرار توقفهم عن العمل إلى حين تنفيذ عدة مطالب منها تقديم الجناة للمحاسبة العاجلة ومتابعة الإجراءات في قضية الشروع في القتل ،وجود ثلاثة أطقم حراسة ثابتة لكل الأقسام على مدار (٢٤)ساعة على أن يقوم بتنظيم دخول المرافقين للحالات حسب الحاجة ومنع دخول المرافقين نهائيا إلى المستشفي إلا في أوقات الزيارات من (٣) إلي (٦) مساء مع محاسبة ضباط البوابات في حالة حدوث أي خلل.