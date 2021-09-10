وزير الدفاع يستعجل معالجة قضيتي ترسيم الحدود وأبيي مع جنوب السودان

الخرطوم : السوداني

طالب وزير الدفاع الوطني ، الفريق ركن يس إبراهيم ، باستعجال معالجة القضايا العالقة مع جمهورية جنوب السودان وعلى رأسها قضيتا ” ترسيم الحدود ” و ” منطقة أبيي”.

واكد وزير الدفاع التزامهم بانسحاب كامل القوات السودانية من المنطقة الامنة ومنزوعة السلاح .

وأوضح الفريق يس أن تفعيل المنطقة الامنة المنزوعة السلاح ونشر الدوريات الأرضية والجوية وتفعيل آليات الترتيبات الأمنية وتنشيط عملها، كفيل بمعالجة كثير من القضايا إذا ما قمنا بالعمل وفق ارادة جديدة وثقة متبادلة وروح وثابة.

ونوه وزير الدفاع، إلى أن المنطقة والعالم تشهد تحولات كبيرة .

وأضاف :”حتي لا تجرفنا الأمواج المتلاطمة وتتجاذبنا الأجندات المتقاطعة في إقليمنا والعالم علينا بالمزيد من التنسيق وتوحيد التعاون”.

وقال وزير الدفاع خلال اجتماعات الآلية السياسية الامنية المشتركة بين البلدين المنعقدة بجوبا امس ، إن السودان يؤمن بأن العلاقة مع دولة جنوب السودان علاقة إستراتيجية ، على المستوى الرسمي والشعبي ، مشيراً إلى اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في أديس أبابا معربا عن أمله في الوصول من خلال الاجتماعات إلى نتائج تعزز هذا المبدأ، وتساعد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء القمة لتجعل جوار البلدين الشقيقين آمناً، ولتصبح حدودهما الطويلة نموذجاً للاستقرار وتبادل المصالح وتواصل الشعبين.