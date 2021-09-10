العثور على شهيدين بطائرة الجيش المنكوبة

الخرطوم : السوداني

قال المستشارالإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد ،د. الطاهر أبو هاجة إن جهود البحث عن طاقم الطائرة المنكوبة قد أسفرت عن العثور على شهيدين من طاقم الطائرة حيث تم التعرف على جثمان النقيب طيار علاء الدين محمد عمر الطريفي والمساعد فني جوي حسن التوم.

وكان مستشار القائد العام للجيش قد اعلن في مساء الاربعاء عن سقوط طائرة هيليكوبتر عسكرية من نوع ام 24 ، على مجرى النيل الابيض ،جنوب الخرطوم ، بعد اقلاعها لاداء مهمة تدريبية واشار الى أن البحث كان مايزال جاريا للعثور على طاقمها المكون من اثنين من الطيارين واثنين من الفنيين

واكد العميد أبوهاجة امس الخميس إستمرار الجهود للعثور على بقية الطاقم .