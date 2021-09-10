(الداخلية) تتعهد بضمان تنفيذ اتفاق مطالب اعتصام سد مروي

الخرطوم : السوداني

عقد وزير الداخلية الفريق اول عز الدين الشيخ ، اجتماعاً بمقر الوزارة في الخرطوم امس ، مع اللجنة التنسيقية لقرى الحماداب ،بحضور وزيري النفط والطاقة جادين علي عبيد والري والموارد المائية د. ياسر عباس بجانب ممثلين عن حكومة الولاية الشمالية .

ونفذ اهالي الحماداب اعتصاماً بحرم السد احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم ، كاد ان يؤدي لخروج سد مروي عن شبكة الكهرباء القومية ، بعد اعلان العاملين بالسد عن تعرضهم لمضايقات تحد من عملهم .

وقال المكتب الصحفي للشرطة ، إن الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً تم فيه طرح وجهات نظر مواطنى قرى السد المتضررة ومطالبهم لوزيري الطاقة والرى.

وافاد المكتب الصحفي للشرطة بالتزام الوزيرين الكامل بحل كافة المطالب التى تقدمت بها اللجنة من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لمتابعة إنفاذ تلك المطالب والتى تضم (2) من ممثلي مواطنى قرى السد وعدد(2) من حكومة الولاية إضافة لممثلى وزارتي الطاقة والري فيما تكون وزارة الداخلية الضامن لهذا الاتفاق .