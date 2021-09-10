السودان يشارك في الاجتماع الدولي لتسجيل النقش على المعادن

بغداد: وكالات

اختتم في العاصمة العراقية بغداد الاربعاء الماضي، الاجتماع الدولي التنسيقي الثاني لملف إعداد مهارة النقش على المعادن للتسجيل على قائمة التراث العالمي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو والمنعقد خلال الفترة من ٤ – ٨ سبتمبر الجاري بمشاركة الخبراء من أعضاء الدول العربية في المنظمة من تونس ،المغرب ، السودان ، فلسطين ، موريتانيا ، اليمن ، ليبيا ، السعودية ، الجزائر ، مصر ، و جزر القمر ، برعاية من وزارة الثقافة والسياحة والآثار و دائرة العلاقات الثقافية العامة بدولة العراق ، و تحت مظلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

وضم وفد السودان المشارك كلا من الخبير في مجال التراث دكتور اسماعيل على الفحيل ودكتور أسعد عبد الرحمن الأمين العام للمجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية.

وخاطبت الجلسة الختامية مدير قطاع الثقافة في منظمة الألكسو الدكتورة حياة قرمازي مقدمة شكرها للعراق على اهتمامه بالتراث والقطاع الثقافي وهو ليس بالغريب على العراق المتنوع والمتعدد احتضانه لهذه الاجتماعات وله الأسبقية في الإعداد لملف مهارة النقش على المعادن بطلب من أصحاب الحرف وكونه ملفا مشتركا تجتمع فيه الدول العربية لتتقاسم عنصر النقش على المعادن في ملف ضم ١٢ دولة عربية.

وأشارت قرمازي إلى أن الحاضرين ضمن الاجتماعات التنسيقية لإعداد ملف مهارة النقش على المعادن هم الخبراء الذين عينتهم دولهم ليتحدثوا باسمها أولاً، وهم الذين أشرفوا على عملية الحصر في دولهم وعلى عمليات الإعداد للملفات الوطنية لإنشاء ملف مشترك لها يتم ايداعه لليونسكو في عملية وصفتها بالصعبة نوعا ما ، تندرج تحت خمسة شروط تمر من دولة الى أخرى مثل اسم العنصر ووصفه وتحريره .

وعن استكمال الملف قالت مدير قطاع الثقافة في الألكسو “إن أغلبية الدول استكملت عمل الملف ماعدا بعض الصور والمادة الفيلمية التي ستكون مشتركة بواقع عشر صور لكل دولة واشرطة وأفلام وثائقية لمدة ١٢ دقيقة تتناول العنصر وصناعته وترويجه واستعماله والإستفادة منه للمعادن الثلاثة الذهب والفضة والنحاس ليعرض في القاعة إثناء مناقشة الملف” .

وأضافت قرمازي “طلبنا من الدول المشاركة في الملف وإكمال النقوصات لغاية أواخر الشهر العاشر ليتسنى إرسال كل الوثائق من الدول والأهم تقديم الدول لطلب من أصحاب الحرف والمستفيدين أنفسهم ليعود الفضل لهم لبقاء العنصر حيا وموجودا ومتوارثا من جيل إلى آخر ،تلي هذه الخطوة مراجعة الصيغة النهائية من قبل لجنة تحدد في أقل تقدير من أربعة خبراء سوف تجتمع للمراجعة و كذلك ترجمة الملف النهائي المشترك كون اليونسكو تقبل الملف بلغتين على الأقل ، على أن يكون ايداع الملف قبل يوم 31 مارس 2022 وهو الموعد النهائي المقرر من قبل منظمة اليونسكو.

وفي كلمة للدكتور اسماعيل الفحيل حيا فيها كادر وفريق دائرة العلاقات الثقافية العامة لحرصهم وجهدهم في انجاح هذا الكرنفال الدولي .

وكان السودان قد اتخذ خطوات إجرائية في تنفيذ مطلوبات الاشتراك مع الدول العربية في إعداد ملف مهارة النقش على المعادن المتمثل في الذهب الفضة والنحاس وذلك من خلال الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية بمقر المجلس بأمدرمان ، مع الممارسين بحضور دكتور اسماعيل على الفحيل ودكتور اسعد عبد الرحمن، الامين العام للمجلس وتم من خلاله التنوير بأهمية هذا الملف واخذ موافقتهم على البدء والترتيب للإيفاء بالمطلوبات لإكمال ملف السودان.