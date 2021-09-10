الرئيس الأميركي السابق ترامب يعلق على مباريات الملاكمة

كوكتيل: وكالات

كشفت شركة بث تلفزيوني أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيعلق على مباريات الملاكمة والفنون القتالية، فيما قال الأخير إنه يحب المقاتلين العظماء وسيشارك أفكاره في هذا المجال. فقد قالت شركة أميركية للبث التلفزيوني، بحسب “سكاي نيوز عربية”، أن دونالد ترامب، المحبّ للرياضة، سيعلق بدءا من مساء السبت المقبل على سلسلة مباريات في الملاكمة في فلوريدا، مشيرة إلى أن إحدى المباريات ستشهد عودة بطل العالم السابق للوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد إلى الحلبة. وأوضحت الشركة أن هوليفيلد، البالغ من العمر 59 عاما، سيحل في هذه المباراة محلّ أسطورة أخرى في عالم الملاكمة هو المكسيكي الأميركي أوسكار دي لا هويا الذي أدخل المستشفى بعد إصابته بوباء كوفيد-19.

وقالت أن هوليفيلد، الذي لم يشارك في أي مباراة منذ 10 سنوات، سيبدأ بمواجهة النجم البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة فيتور بلفور، البالغ من العمر حاليا 44 عاما، وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في بطولة “يو إف سي” للفنون القتالية المختلطة.

وقالت شركة “فايت” التي ستبثّ هذه الأمسية أن الرئيس الأميركي السابق “سيعلّق مباشرة على الهواء” ومن دون أيّ مونتاج على المباريات الأربع التي ستجري في فندق وكازينو “هارد روك” في مدينة هوليوود الواقعة شمال ميامي، وفقا لفرانس برس.