يواجه الاكسبريس الاوغندي عصراً المريخ بدوافع جديدة ورغبة اكيدة يبدأ التحدي الافريقي اليوم

الخرطوم : السوداني

يخوض المريخ عصر اليوم الجمعة اولي مبارياته في الدور التمهيدي من البطولة الافريقية وذلك بمواجهة الاكسبريس الاوغندي بملعب سانت ماري

ويدخل المريخ مباراة الذهاب امام النادي الاوغندي بدوافع كبيرة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في اولي مقابلاته الافريقية تحت قيادة مدربه الفرنسي دييغو غارزيتو الباحث عن اعادة الامجاد للفرقة الحمراء خلال مشوارها الافريقي في العام الجاري

ولم يحقق المريخ اي نجاح يذكر على الصعيد الافريقي منذ مغادرة المدرب الفرنسي للمريخ في العام 2017 بعد ان كان الاحمر قاب قوسين او ادني انذاك من التأهل الى الدور نصف النهائي لولا صدور قرار تجميد الكرة السودانية وقتها

ومنذ ذلك الوقت ظل الفريق يغادر البطولة الافريقية من الادوار الاولي لعدد من الاسباب على رأسها عدم الاستقرار الفني الى جانب الصراعات الادارية التي تحدث بالنادي والتي مازالت مستمرة حتى اللحظة بالرغم من اعتماد اتحاد الكرة لمجلس ادارة جديد للنادي بقيادة حازم مصطفى

وينتظر ان يدخل المريخ مباراة اليوم امام الاكسبريس الاوغندي بتشكيلة جديدة يغلب عليها طابع اللاعبين اصحاب الخبرة وعلى رأسهم منجد النيل في حراسة المرمى الى جانب امير كمال وصلاح نمر بالاضافة الى عبد الرحمن كرنقو وأحمد ادم عطفا على وجود عدد من الخيارات في وسط الملعب وابرزهم السماني الصاوي والتاج يعقوب وضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد الى جانب بكري المدينة وتوني والجزولي نوح في المقدمة الهجومية

كما يتطلع الجهاز الفني الى منح الفرصة الى لاعب وسط الفريق أحمد حامد التش الذي يعد بمثابة الكرت الرابح في المباراة لا سيما في ظل اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية عقب الشفاء التام من الاصابة التي احلت به في وقت سابق وخضوعه الى برنامج تأهيلي ومن ثم مشاركته في المباراة الاعدادية قبل رحلة اوغندا امام حي الوادي نيالا.

ويأمل المدرب غارزيتو وطاقمه المعاون في تحقيق نتيجة ايجابية والعودة الى الخرطوم بوضع مريح يمكن الفريق من الاستعداد الجيد لموقعة الاياب القادمة.