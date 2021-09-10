إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بمنطقة “هيا” اليوم الجمعة

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الداخلية، إنّ اشتباكات وقعت اليوم “الجمعة” بمنطقة “هيا” القرهبياب والهيكتياب من بطون الهدندوة اُستخدمت فيها العصى والحجارة.

موضحًة أن الأسباب تعود لخلاف قديم بين المجموعتين ونزاع على أرض زراعية بالمنطقة وتجدّد بسبب النزاع حول إيرادات أحد المرافق العامة متمثلة في حمامات عامة أنشأتها منظمة اليونسيف كخدمة لإنسان المنطقة.

وقالت: القرهبياب فرضوا رسوماً على مستخدميها، الأمر الذي أثار حنق الهيكتياب وقاموا بإغلاقها ومن ثم وقع الاشتباك بينهما.

مشيرةً إلى أن الاشتباك لم يسفر عن أيّ وفيات، وأصيب 6 أشخاص من الأطراف المُتنازعة، بينهم أحد أفراد الشرطة.