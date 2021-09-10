الإكسبريس الأوغندي يهزم المريخ بثنائية والعقرب يبصم

الخرطوم: السوداني

خسر المريخ مباراته أمام الإكسبريس الأوغندي بهدفين مقابل هدف ضمن جولات الذهاب من الدور التمهيدي بالبطولة الأفريقية لكرة القدم.

وبكّر الفريق الأوغندي بالهدف الأول في الدقائق الأولى من الشوط الأول بعد أن استفاد من عدم تركيز لاعبي خط الدفاع بالمريخ في الدقائق الأولى، قبل أن يعود الأحمر ويدرك التعادل عن طريق لاعبه بكري المدينة في منتصف الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكلٍّ.

وفي بداية الشوط الثاني، سعى الفريق الأوغندي من أجل الوصول إلى مرمى المريخ وهو ما تمكّن منه لاعبوه مسجلاً بذلك الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة.

ويدخل المريخ مباراة الإياب بحظوظ كبيرة حيث يحتاج إلى الفوز بهدفين أو أكثر من أجل التأهل المباشر إلى الدور الأول من المنافسة.