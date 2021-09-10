مُفاجآت في قائمة النهضة المُرتقبة واسم (الجزار) يلمع

خاص: السوداني

وضعت مجموعة النهضة، الملامح النهائية للقائمة التي ستدخل بها إلى الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة التي تم الإعلان عن قيامها في 13 نوفمبر القادم.

وبالرغم من التكتم على تفاصيل قائمة المجموعة التي يقودها رمزياً رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، إلا أن مصادر موثوقة أكدت ان القائمة تحوى العديد من المفاجآت، واشارت الى أن رئيس اتحاد الكرة وبالرغم من تصريحاته في وقت سابق بزهده في العمل خلال السنوات القادمة، إلا أنه عاد مؤخراً وترك الباب موارباً أمام الترشح لدورة جديدة، مؤكداً لبعض المقربين إليه بأنه لن يترك الباب مشرعاً أمام (أعدائه) حسب ما وصفهم.

وشرع رئيس اتحاد الكرة الحالي في مناقشة ترتيبات قائمته في نطاق ضيِّقٍ، كما أوكل ساعده الأيمن عضو مجلس ادارة الاتحاد الحالي حسن برقو بالعديد من المهام المتعلقة بالعملية الانتخابية للمجموعة.

وينتظر أن تشهد قائمة شداد تواجد برقو في منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد من واقع أن الرجل بحسبان شداد، حقّق نجاحات لافتة في دورة المجلس الحالية وتمكّن من وضع بصمته في ملف المنتخبات الوطنية وبالأخص المنتخب الأول لكرة القدم.

بيد أن أكبر المفاجآت في القائمة ستكون في تواجد الإداري الشاب، رجل الأعمال عوض الجزار، الذي يشغل منصب الأمين العام لنادي الأهلي الخرطوم حالياً، حيث ينتظر ان يتم الدفع به في منصب نائب الرئيس للمسابقات، وذلك من واقع أن شداد لديه تحفظات كبيرة ولا يحبذ العمل من جديد مع نائب الرئيس الحالي للمسابقات الفاتح بانى.

وبارك شداد ترشيح عوض الجزار، وأوعز لمقربين إليه بأن ترشيح الجزار يأتي من واقع أن الأخير إداري شاب ويملك طموحاً، وتدرّج في العمل بالنادي الأهلي الخرطوم ويمكنه تحقيق النجاح في ملف المسابقات الذي شهد العديد من المشاكل خلال دورة عمل الاتحاد الحالي.

وينتظر أن تثير قائمة مجموعة شداد، التي يترقّب الجميع الإعلان عنها جدلاً كبيراً في الشارع الرياضي.