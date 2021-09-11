الخطوط البحرية تستأنف أعمالها الملاحية المتكاملة

الخرطوم: السوداني

اعلن مدير التجارة بالخطوط البحرية السودانية الكابتن أحمد حسن قرين عودة الناقل الوطني البحري السوداني لمزاولة أنشطتة البحرية المتكاملة.

وقال قرين في تصريح ـ (وكالة السودان للأنباء) إن عودة الناقل تحمل معها أيضاً بشريات وصول باخرة السماد الأولى محملة بعدد (200) ألف طن سماد صب (فلت) إلى ميناء بورتسودان، غير معبئة كدفعة أولى موضحاً أن الشركة ستقوم بأعمال التفريغ خلال الأيام العشرة المقبلة، فضلاً عن متابعتها لشحنات وتعبئة السماد من السعودية إلى الميناء .

وأكد قرين أن الناقل الوطني البحري السوداني سيعود للخدمة بتوفير خدمة متميزة وذات جودة .