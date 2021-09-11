17.28 منسوب النيل عند الخرطوم اليوم

الخرطوم : السوداني

سجلت الخرطوم أمس الجمعة 17.27 متراً أقل من أعلى منسوب سجل بـ 39 سم، بينما سجلت شندي 18.07 أقل من أعلى منسوب سجل بـ 37 سم، وذلك بحسب البيان اليومي للجنة الفيضان.

وسجل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبية، النيل الأزرق 540 مليون متر مكعب، وهو أقل من معدل الفيضان، بينما سجل نهر عطبرة 272 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 138 مليون متر مكعب.

وتنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل اليوم السبت بمعدل 12 سم في ود العيس ليسجل 16.20 متراً حيث سجل اليوم 16.33 متراً، ويتوقع استقرار المنسوب في ود مدني عند 19.53 متراً، كما يتوقع إرتفاع المنسوب في الخرطوم بمعدل 1 سم ليسجل 17.28 متراً

وتوقع البيان إنخفاض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 15 مليون متر مكعب ليبلغ 502 مليون متر مكعب مقابل 517 مليون متر مكعب عن يوم الخميس، وانخفاض المنسوب في سنار 4 ملايين متر مكعب ليبلغ 553 مليون متر مكعب مقابل 556 مليون متر مكعب، وفي جبل الأولياء ارتفع الإيراد بـ 3 ملايين متر مكعب ليبلغ 138 مليون متر مكعب .