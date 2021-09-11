المراكز الصحية بكسلا تتسلم أجهزة ومعدات طبية

الخرطوم: السوداني

تعهد وزير التنمية الاتحادي، أحمد آدم بخيت، بدعم وزارته للقطاع الصحي بمحلية حلفا الجديدة ممثلاً في مستشفى حلفا الجديدة ومركز غسيل الكلى بالمحلية نظراً للدور الكبير الذي تقدمه المستشفى والمركز لقطاع كبير من المواطنين يغطي محليات حلفا الجديدة ونهر عطبرة وخشم القرية إلى جانب محلية البطانة بولاية القضارف.

وتفقد الوزير أمس بمحلية حلفا الجديدة ، مركز صحي حي الثورة وتدشين تسليم البطاقات التأمينية، إلى جانب تسليم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية لعدد من المراكز بالإضافة إلى تفقده لمركز غسيل الكلى وقسم حوادث الأطفال الجديد بمستشفى حلفا الجديدة، حيث وقف على الدور الذي يقدمه المستشفى، إلى جانب الإشكاليات التي تعترض الأداء بالمستشفى في جوانب الصرف الصحي والبنيات الأساسية وتوفير معينات العمل والأدوية.

من ناحيته أعلن الأمين العام للزكاة التزام الديون ومساهمته بمبلغ (15) مليون جنيه تصرف في أوجه الاحتياج بالمستشفى، مشيراً إلى استعداد الديوان للمشاركة في دعم المستشفى ومركز غسيل الكلى.