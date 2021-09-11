وزير الخارجية الإسرائيلي: عازمون على توقيع اتفاقيات مع السودان

السوداني: وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن عملية التطبيع مع الدول العربية مستمرة في التطور.

وتابع لابيد: “منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بقليل افتتحت مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة، وقبل أسبوعين افتتحت مكتب تمثيلي في المغرب، والشهر المقبل من المقرر افتتاح سفارات”.

وأضاف: “أخطط لزيارة البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر. نحن عازمون على توقيع اتفاقيات مع السودان، وآمل، بعد ذلك بقليل- مع عمان”.

وتابع: “لذلك، تستمر عملية تطبيع العلاقات مع الدول العربية – عملية شاملة. نحن سعداء جداً بذلك. لكن دعونا ندخر أكثر قليلاً من أجل المستقبل. آمل أن تنضم دول أخرى إلى هذه العملية في السنوات المقبلة”.