أساتذة جامعة الخرطوم يعلنون التصعيد والإضراب المفتوح عن العمل

الخرطوم: السوداني

أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، عن خطوات تصعيدية ابتداءً من يوم غد الأحد، وصولاً لإضراب مفتوح عن العمل في التاسع عشر من سبتمبر الجاري؛ احتجاجاً على عدم إجازة الهيكل الراتبي الجديد للأساتذة من قبل الحكومة.

وقالت الهيئة النقابية في بيان، إن خطوات التصعيد تأتي بعد عدم تلقيها أي رد على المذكرة التي دفع بها لرئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، إلى جانب مديرة جامعة الخرطوم ووزيرة التعليم العالي .

وقال البيان إن الخطوات التصعيدية ستبدأ اعلامياً وتنوير الأساتذة والموظفين والعمال والطلاب بقضية الهيكل الراتبي الخاص والخطوات التصعيدية التي ستبدأ يوم غدٍ الأحد ودعوة الجمعية العمومية للقاء تنويري في دار الأساتذة يوم الاثنين المقبل.