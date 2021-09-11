جوبا تطالب الخرطوم بمعالجة التوترات الحدودية بين السودانين

الخرطوم: السوداني

دعا رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الحكومة السودانية لمعالجة أسباب التوترات الحدودية وفتح المعابر بين الدولتين.

واطلع الرئيس ميارديت لدى لقائه وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يس إبراهيم، في جوبا أمس ،على مخرجات اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة.

وقال وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم، في تصريح صحفي بمطار جوبا، في ختام زيارته لدولة الجنوب، إن مخرجات اجتماعات الآلية ايجابية وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأشار إلى أن الاجتماعات أمنت على ضرورة الإسراع في فتح المعابر وفق ما تم الاتفاق عليه في اكتوبر المقبل، والسعي الجاد لإنفاذ كل ما من شأنه ترقية وتطوير آفاق التعاون بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان.