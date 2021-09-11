ولاية الخرطوم تنسق مع شركات الاتصالات حول برنامج (ثمرات)

الخرطوم: السوداني

شدد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د.أبوبكر كوكو ضحية، على أهمية إحكام التنسيق بين الشركاء، وهم إدارات التنمية الاجتماعية بالمحليات، ومنسقو لجان التغيير والخدمات لبرنامج ثمرات وشركات الاتصالات.

ووجّه بأن يتم التنسيق عبر الإدارات العامة للتنمية الاجتماعية ومنسقي لجان الخدمات والتغيير بالمحليات، كما وجه شركات الاتصالات بعدم تحديد مدة زمنية للدفعيات، وتمكين المواطنين من الاستفادة منها متى شاءوا، واقترح الترتيب لقيام ورشة تدريبية للإعلاميين والمنسقين وإدارات التنمية لرفع الوعي وتلقي الإرشادات حول البرنامج

وأكد ضحية لدى ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي الوزارة والسجل المدني ومنسقي لجان الخدمات بالولاية، أكد على التواصل المباشر بين المناديب والمنسقين، مبيناً أن هناك مسؤولية مجتمعية تجاه المواطنين في التعامل بمبدأ الشفافية في عهد الحرية والسلام والعدالة، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة في المراكز من قبل شركات الاتصالات المتعاقد معها، والعمل على راحة المواطنين حتى يستطيع الوكلاء أداء مهامهم على أكمل وجه، ووضع خطة وفق منهجية واضحة.