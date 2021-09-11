الصحة: تدابير جديدة لحل مشكلة استخراج شهادة لقاح كورونا

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لحل جميع المشاكل المتعلقة باستخراج شهادات التطعيم بلقاحات كورونا، والعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين.

ودعت مدير ادارة صحة الأم والطفل بالإدارة العامة للرعاية الصحية د.أريج عبد الله عبد الرحيم، المواطنين إلى عدم التعامل بأي كروت أو شهادات تطعيم مخالفة؛ الأمر الذي يعرضهم للإجراءات القانونية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالخطوات الرسمية، وكشفت عن مساعٍ مستمرة مع وزارة الصحة الاتحادية، إلى جانب مركز الاتصال (الكول سنتر) بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة لإزالة كل العقبات والمشاكل التي تواجه العمل.

وفي السياق ذاته أكد مشرف العمليات اليومية بالكول سنتر بوزارة الصحة الخرطوم د. ياسر أونسة استقبال عدد كبير من المكالمات يومياً، إلى جانب استقبال المركز لـ(١٨٠٠) رسالة يومياً عبر التلغرام، وعزا تأخر الرد على اتصالات المواطنين في كثير من الأحيان إلى جملة أسباب فنية داعياً إلى أهمية مواصلة الاتصال حتى يتم استقبال المكالمة.

وأكد استمرار الجهود لترقية العمل بالكول سنتر ومعالجة المشاكل التى تواجهه ومنها التوسعة وزيادة الاصطاف والمشاكل التقنية، مشيراً إلى اهتمام مدير عام الوزارة د. محجوب تاج السر بتطوير العمل، فضلا عن استمرار التنسيق مع الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية والعمل على إيجاد نظام ربط مباشر للتحويل لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.