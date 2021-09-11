ملتقى ولايات دارفور يفتتح أعماله بالفاشر

الخرطوم : السوداني

تشهد مدينة الفاشر انطلاق أعمال ملتقى ولايات إقليم دارفور الثالث عشر.

وقال والي شرق دارفور د. محمد عيسى عيلو إن الملتقى يناقش قضايا الأمن والكهرباء والمياه، وتنفيذ الخط القومي الناقل للكهرباء القومية، وتأمين الموسم الزراعي، ومكافحة الآفات، وتأمين المراحيل لحركة عودة الرعاة، وتطعيم المواشي من الامراض المتداخلة ومحاربة الجرائم العابرة لحدود الولايات، فضلاً عن مناقشة العلاقة بين الولايات والإقليم.

وأكد عليو انضمام حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، للملتقى لبحث العلاقات والتنسيق بين حكومات الولايات والإقليم.