الشفـافـية في الحـِسبة وأثـرها في مـُكــافـحة الفـســاد

د. مهندس على الضو

ظاهرة الفـساد والاسـتبداد قديمة قـِدم الإنسان، بدْءاً بابـني آدم عليه السلام، الأخـوين قابـيل الشرير وهـابـيل النـبيل، مروراً بقوم لا يكادون يفـقهـون قـولاً يسألون ذا القـرنين أن يجعل بينهم وبين أئـمّـة الفـساد والاستبداد (يأجـوج وماجـوج) سـدّاً، وانتـهاءاً بذلك التـمكـين الكـِيزاني التجنـيب (المدعــوم) بفـقه التـحلل والتوبة والإقـلاع (للـعـلَّامة) يوسف عـبد الحي – صاحب قـناة (طيبة) الفضائية – افـتراء على ما أنـزل الله على رسوله القائل : لو أن فاطمة بنت محمّد سرقـت لقطع محمّد يدها، التي تجسد الشفافية في أبهى صورها، وأن لا شفاعة حتى لـ(أسامة بن زيد) للمخـزومية يـُشفـّع لها بها في حد (استثنائي) من حدود الله، الذي حـرّم الظلم على نفسه وجعله مـُحرّما بيننـا! وجاء آل (ق ح ت) بالمؤتفـِكات وبِـدعة بعـيدة كُلّ البـُعــد عـن مـُسمـّي (الشفـافـية لتشويه الحـِسبة الناجزة، وطمس أثـرها في مـُكــافـحة الفـســاد المـُـدْرك وردّ الـمـظــالـِم ومـحو البيروقـراطيـة)، بعضوية لا عـلاقة لها بجهات الاخـتصاصية، خارج منظومة المـُفـوّضية القومية للحسبة، ولا ديوان المـُراجع العام، أسموها (لجان مقاومة وإزالة التمكين) بعـد ما تـسـنـّى لهم الهـبوط الناعم (خـِلْـسة) والانقـضاض على سـُدّة الحُكم والسلطة وغـنيمة الثروة، بلا عـناء، بلا شرعـية دستورية وبلا تفـويض جماهـيري، ضاربين عرض شروط الصحة (الحيادية والنزاهة) بعرض الحائط، وفي جميع الأحـوال لابـُدّ من مـُشرّع حـكـيم أو عـُـرْف أمـمي قـويم، حـيادي، موثـوق به لمكافحة الفساد واستئصال شأفة المفسدين بالقـِسط المـُلزم، بلا تحامل أو تـشـفـّي، بلا محاباة، بلا إمـلاء، يمكـنـنا الاستمساك بعـروته الـوثـقى بلا انفـصام ! ولا تنطبق هاتيك المزايا على طاقم لجنة إزالة التمكين من مقررها القومي، وجدي صالح، إلى أقصى معاونيه بالولايات، وهل في ذلك شك؟

محو البـيروقـراطية Banishing Bureaucracy ومكافحة ذلك الفساد الـمـُدْرك ـ أي ما أمـكن إدراكه – بشفافية، ومحاربة الاستبداد بالطريقة المـُثلى، المـُفضي إلى تحقـيق أفـضل النتائـج في ردّ المظالم السلـيبة إلى أصحابها وضبط الأمـور السائـبة في نصابها الشرعي والعـُرفي (الدستوري والقانوني) لن يستأصل جذرياً إلا باقـتفاء ذلك الديـن القـِيـّم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولن تجد لـِسُنـّة الله تبديلاً ولا تحويلا، ولا حرج ولا بأس من انتهاج الأعـراف الأممـية الموثوقة في هـذا المضمار، بـِثلاثة شروط هي: نزاهة التحكيم، الإجماع التعاوني وتلك الشـفافـية، في الاحـتكام إلى الحـِسبة وِفـق المعـيارين أعـلاه! ولكم أسوة حسنة في هـُدى شعـائـر الآيات الحكيمة (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا).(95) الكهف، “وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) المائدة، أليس الله بأحـكـم الحاكـمين؟ بلى.

دعـونا الآن نتـصفـّح خارطة العالم من حولنا عـبر بـوّابة المنظـّمة الدوليـة للـشفافية في الحسبة ومكافحة الفساد المُدرك، والتعـرّف على أفـضل خمس دول تصنيفاً في تبخـير تلكم الظاهـرة الشيطانية (على قـول مـقرر لـجنة إزالة التمكين – وجدي صالح – في آخـِر حوار صحفي أجـرته معه جريدة (السوداني) كانت الطليعة فيها للدنمارك بدرجة 91% نيـوزيلـنـدا 91 ، فـلـندا 89، السـويـد 89، النـوريـج 86%) وأسـوأها تنازلـياً في هذا المضمار هي جنوب السودان بدرجة 14%، السـودان 11، وتشترك كُل من أفـغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل القائمة بـ 8%، لتصنيف عام ٢٠١٤م، لقد فقد السودان نقاطه في التصنيف إلى ما دون الصفر! ويمكننا التعـرف على كلّ من الفساد والشفـافـية وِفـقا للمادة 19 من قانون الإتوسـاي IOTOSA، وبـرؤية ديـوان المـراجع القـومي والباحـثين النـُجباء والخـبراء العـُدول، فقـد عـرّف البنك الدولي الفساد بأنه استغـلال السلطة أو المال العام لتحقـيق مكاسب خاصة أو سياسية،، وله أشكال عديدة : الرشوة، المحسوبية، المحاباة، استغـلال النفـوذ، الاخـتلاس، الغـِش والإبتـزاز،، ويمكن التمـييز بين أشكال متعـددة للفساد على النحو التالي: 1/ الفساد الأصغـر، وهو الذي يكون المقابل المالي فيه بسيطاً إلى حدّ ما، وتندرج تحته الرشاوى الطوعـية مقابل تعجيل الحصول على تراخيص البناء، ترخيص بمنظّمة أو مزاولة مهنة معـينة، أو الرشوة للتغاضي عـن تقديم وثائق قانونية لازمة لإنجاز الصفقة، ما يـُسمـّى برشاوى الـتلـيين لكـسر تمسـّك الموظـّف بالقـوانين والـلوائح في سانحة انعـدام الرقابة الـلصيقة.

2/ الفساد الأكـبر: يختلف من سابقه بضخامة المبالغ المستخدمة فيه، والذي لا يمكن أن يتم إلا بتوريط مسـؤولين في مراتب عـُليا، حيث يكون حجم العمليات التي تقع ضمنه كبيرة، كعمليات توريد السلع والمعدات مرتفعة الأثمان، ومشاريع البـنى التحتـية والمعـدّات العـسكرية وشرائيات الطائرات المدنية وغـيرها، في غـياب مفـوضية أو هيئة دستورية للعقـود والمشتريات والإصلاح والصيانة. 3/ هناك فساد روتيني فيه يجد المواطن نفسه مُجـبراً على دفع مبلغ من النقود إلى الموظـف المُختصّ لأجل الحصول على خدمة ما، مع كامل علمه بأحقيته من الناحية القانونية، في سبيل الحصول على تلك الخدمة، تفادياً للـعراقـيل والجرجرة الحتمية في حال عـدم دفعها. ويحدث ذلك الفساد عند توفـّر العناصر التالية، ما يعـرف بمثلث الفساد الاحتيالي، وهي: 1/ الدوافـِع Motivation 2/ توفـّر الفـرصة Opportunity وثـالثها 3/ توفـّر المـبررات Rationalization ، أما بعـد: لا يستطيع مقرر لـجنة إزالة التمكين، ولا وكلاء نياباتهم إصحاح البيئة الغارقة في مستنقعات ومخلفات على قارعة الطرقات المهـترئة، وتطفح الطرقات بمياه الصرف الصحِّي بقلب العاصمة!.

أين تبخـرّت المطبعة الحكومية؟، وما مصير أموال نفير شمال كردفان؟ وماذا عـن التطفـيف في الدواء والندرة في الماء وغـلاء المعيشة والانفـلات الأمني؟ وماذا عن الركود العدلي بشقيه النيابي والقضائي؟، يحدث أكـثر من ذلك كلّه في غياب دولة سيادة القانون وانعـدام حالة الثبات الدستوري وغـياب الرقابة والإدارات القانونية والحوكمة الإلـكـترونية المعـمول بها في الدول الراغـبة في النماء والنهوض.