تسابيح خاطر تحتفل بمنحها إقامة الإمارات الذهبية

الخرطوم: كوكتيل

احتفلت الإعلامية بقناة (العربية الحدث) تسابيح خاطر بمنحها الإقامة الذهبية بدولة الإمارات. وعبرت تسابيح عن سعادتها وامتنانها بالإقامة الذهبية عبر منشور بصفحتها على (الفيس بوك)، وكتبت الإعلامية: (العام الرابع من الإقامة على أرض الخير يبدأ بالإقامة الذهبية لي ولأبنائي، شكراً من القلب لإمارات الخير، أحبكم أرضاً وشعباً ودولة).

الجدير بالذكر أن الإقامة الذهبية بدأت منذ العام ٢٠٠٩ وتمتد لخمسة أو عشرة أعوام، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وأشهر الذين منحوا الإقامة الذهبية هم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي بول بوغبا، والفنان راغب علامة، ونيلي كريم، ومحمد رمضان، وهاني شاكر، بالإضافة للعديد من النجوم والمشاهير حول العالم، بهذا تصبح الإعلامية السودانية تسابيح خاطر من ضمن هذه الكوكبة من النجوم الذين يتمتعون بالإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية.