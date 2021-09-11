افتتاح النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض

الخرطوم: كوكتيل

احتفل منتدى الركيزة وجمعية وعي الثقافية بولاية شمال كردفان بحضور الأستاذ موسى مكي الضو المدير التنفيذي لمحلية شيكان والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وأسر شهداء مجزرة الأبيض وعدد كبير من المواطنين، بافتتاح النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر منتديات الركيزة الأول تخليداً لذكرى ضحايا جريمة مجزرة الشهداء بالأبيض. وأوضحت ممثلة جمعية وعي ومنتدي الركيزة بحسب (سونا)، أن هذا العمل تم بتنفيذه من قبل مجموعة (كونتري) الفنية، مطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية التي لا تنتهي بتنفيذ المحاكمات. وأكدت أن هذا العمل الهدف منه هو تخليد ذكرى الشهداء وعدم تكرار هذه الجرائم. وقالت إن النصب التذكاري يهدف للتذكير بالشهداء الذين تم قتلهم بدم بارد في مدينة الأبيض والمدن الأخرى في السودان. وحيا المدير التنفيذي لمحلية شيكان الأستاذ موسى مكي الضو شهداء مجزرة الأبيض وشهداء ثورة ديسمبر. وأكد دعم ومساندة هذا العمل الذي يخلد ذكرى الشهداء، وحيا جهود المنظمات الشبابية والمجتمعية وأسر الشهداء ليكون نموذجاً لكل السودان. وأشاد الأستاذ محمد بابكر جباد الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة بشمال كردفان بفكرة تخليد ذكرى الشهداء من شباب الثورة، ودعا إلى أن يتم تخليد ذكرى الشهداء في كل مدن السودان. وعبر ممثلو أسر الشهداء عن سعادتهم بهذا العمل، وتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح العمل، وقد قامت أسر الشهداء بافتتاح النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض. الخرطوم (كوش نيوز)