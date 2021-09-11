في ملف التفلتات الأمنية بالعاصمة رسالة عاجلة لوالي الخرطوم لحسم فوضى الإجرام بمحطة الشقلة بأبوسعد

الخرطوم: سعيد عباس

نقاش ساخن تخلل الفترة الصباحية لقناة (النيل الأزرق) التي قدمتها المذيعة بسمات عثمان، حيث تناولت ظاهرة تمدد عصابات (النيقرز) التي أصبحت تمارس نشاطها الإجرامي في قلب العاصمة في وضح النهار .

واتخذت مقدمة البرنامج حادثة شارع الشهيد مطر ببحري المتداولة عبر الوسائط نموذجاً التي ظهرت فيها عصابة تقذف السيارات بالحجارة وتنهب المواطنين في وضح النهار، وعبر عدد من المواطنين الذين تحدثوا للبرنامج عبر الهاتف عن استيائهم لغياب الجهات الشرطية، وابتعادها عن ملاحقة المجرمين في قلب العاصمة.

وقدم طارق عثمان من أبوسعد رسالة عاجلة إلى والي الخرطوم يطالبه فيها بحسم الفوضى والتفلتات الكبيرة في محطة الشقلة بأبوسعد، مشيراً إلى أن سيطرة الباعة الفريشة على الشارع الرئيسي أدت لازدياد جرائم الخطف والسرقات نهاراً، أما في الليل فإن النهب يتم أمام أعين الناس تحت تهديد السلاح في غياب تام للشرطة، وقال: “إن غياب الأمن يدفع المواطنين لاقتناء الأسلحة النارية لحماية أنفسهم، ولا أدري لماذا اهتمت الولاية بتنظيم منطقة نفق السوق المركزي وتجاوزت موقف الشقلة أمدرمان وهو الأكثر فوضى وإجراماً بالعاصمة؟”.