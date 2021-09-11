الكاف أبعد الفرنسي عن الدكة الإكسبريس الأوغندي يهزم المريخ بثنائية والعقرب يسجل

الخرطوم: السوداني

خسر المريخ مباراته أمام الإكسبريس الأوغندي بهدفين مقابل هدف، ضمن جولات الذهاب من الدور التمهيدي بالبطولة الأفريقية لكرة القدم.

وبكّر الفريق الأوغندي بالهدف الأول في الدقائق الأولى من الشوط الأول، بعد أن استفاد من عدم تركيز لاعبي خط الدفاع بالمريخ في الدقائق الأولى، قبل أن يعود الأحمر ويدرك التعادل عن طريق لاعبه بكري المدينة في منتصف الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكلٍّ.

وفي بداية الشوط الثاني، سعى الفريق الأوغندي من أجل الوصول إلى مرمى المريخ، وهو ما تمكّن منه لاعبوه مسجلاً بذلك الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة.

ويدخل المريخ مباراة الإياب بحظوظ كبيرة حيث يحتاج إلى الفوز بهدف من أجل التأهل المباشر إلى الدور الأول من المنافسة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) فاجأ الجميع بتشدده بإبعاد عدد من المدربين عن دكة بدلاء فرقهم في مباريات الأمس نسبة لعدم نيلهم شهادات التدريب (A) التي تخول لهم العمل في منصب المدير الفني، وضمت القائمة اسم المدير الفني للمريخ غارزيتو الذي رغم حصوله على شهادات أوربية في التدريب، إلا أنه لم ينل رخصة التدريب الأولى من قبل الاتحاد الأفريقي، رغماً عن سنوات عمله الطويلة في الدوريات الأفريقية.