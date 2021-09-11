(السوداني) تزيح الستار عن قائمة النهضة وشداد يفاجئ الجميع بـ(الجزار)

الخرطوم: السوداني

وضعت مجموعة النهضة، الترتيبات الختامية للقائمة التي ستدخل بها إلى الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة التي تم الإعلان عن قيامها في 13 نوفمبر القادم.

وبالرغم من التكتم على تفاصيل قائمة المجموعة التي يقودها رمزياً رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن القائمة تحوى العديد من المفاجآت. وأشارت إلى أن رئيس اتحاد الكرة وبالرغم من تصريحاته في وقت سابق بزهده في العمل، إلا أنه ترك الباب موارباً أمام الترشح لدورة جديدة، مؤكداً لبعض المقربين له بأنه لن يترك الباب مشرعاً أمام (أعدائه) ــ حسب ما وصفهم.

وشرع رئيس اتحاد الكرة الحالي في مناقشة ترتيبات قائمته، كما أوكل ساعده الأيمن، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي حسن برقو بالعديد من المهام المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وينتظر أن تشهد قائمة شداد تواجد برقو في منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد من واقع أن الرجل بحسبان شداد حقق نجاحات لافتة في دورة المجلس الحالية، وتمكن من وضع بصمته في ملف المنتخبات الوطنية وبالأخص المنتخب الأول.

بيد أن أكبر المفاجآت في القائمة ستكون في تواجد الإداري الشاب عوض الجزار، الذي يشغل منصب الأمين العام لنادي الأهلي الخرطوم حالياً، حيث ينتظر أن يتم الدفع به في منصب نائب الرئيس للمسابقات، وذلك من واقع أن شداد لديه تحفظات كبيرة ولا يحبذ العمل من جديد مع نائب الرئيس الحالي للمسابقات الفاتح باني.

وبارك شداد ترشيح عوض الجزار، وأوعز لمقربين له بأن ترشيح الجزار، يأتي من واقع أن الأخير إداري شاب ويملك طموحاً، وتدرج في العمل بنادي الأهلي الخرطوم ويمكنه تحقيق النجاح في ملف المسابقات الذي شهد العديد من المشاكل خلال دورة عمل الاتحاد الحالي.

كما أكد رئيس الاتحاد الحالي لمقربين منه أن عدم امتلاك الجزار لخبرة لسنوات طويلة في العمل الإداري بالاتحادات لا يعد مشكلة، مستدلاً بتواجد نائب الرئيس الحالي للمسابقات باني الذي كان يعمل في السابق بمجلس إدارة نادي هلال كادوقلي.

وينتظر أن تثير قائمة مجموعة شداد، التي يترقب الجميع الإعلان عنها جدلاً كبيراً في الشارع الرياضي.