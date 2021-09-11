مساعد شرطة يقتل ضابطاً ويُصيب ابنته بمدينة “بارا”

الخرطوم: السوداني

أعلن المكتب الصحفي للشرطة، عن مقتل نقيب شرطة إبراهيم أحمد ود كبير، اليوم السبت، بمدينة بارا بولاية شمال كردفان، وإصابة ابنته، طعناً على يد شرطي برتبة مساعد.

وقال مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء شرطة حقوقي عمر بابكر عمر آدم، إن الحادث وقع بسبب نقاش بين المجني عليه والمساعد (أ. أ. م) بمنزل المجني عليه بقشلاق بارا، وفي الأثناء استل المساعد سكيناً كان يحملها وسدّد بها عدة طعنات للمجني عليه وأصاب إحدى كريماته كانت متواجدة بالمنزل لحظة وقوع الحادث.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص، بجانب تشكيل لجنة تحقيق إدارية لمعرفة أسباب الحادث والوصول للحقيقة كاملة.