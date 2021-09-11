بعثة الأهلي طرابلس تحط رحالها في السودان

وصلت بعثة الأهلي طرابلس الليبي، أمس الجمعة، للعاصمة السودانية الخرطوم، استعداداً لمواجهة حي الوادي نيالا، بعد غدٍ الأحد، في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم إثيوبي يقوده ميتيكو تيوودروس، ويساعده كلا من كيندي موسى وشوانجيزاو تيبابال، بينما سيكون بيروك يمن برهان حكما رابعا.

وسيلتقي الأهلي طرابلس وحي الوادي نيالا، في لقاء الإياب يوم 19 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي.

وأكمل الأهلي طرابلس استعداداته كافة لمواجهة حي الوادي نيالا أمس الخميس، وذلك بإجراء تدريباته تحت قيادة مدربه الجديد، الفرنسي برنارد سيموندي.

وعقدت إدارة الأهلي طرابلس عدة انتدابات لتدعيم صفوف الفريق أبرزها ضم الظهير الدولي محمد منير ونور الدين القليب ومحمد الجورني.

وتأتي هذه الصفقات استعداداً لمشاركة أبناء العاصمة في بطولة الدوري الليبي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.