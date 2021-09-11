التعليم العالي تصدر بياناً حول الصور المتداولة للوزيرة مع بروفيسور مأمون حميدة مبدية اعتذارها

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في السودان، بيانا اليوم السبت، تناولت فيه ما راج بالوسائط الاجتماعية في اليومين الماضيين، حول خبرا مفاده لقاء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، بمالك جامعة العلوم والتكنولوجيا، بروفيسور مأمون حميدة.

وأوضح البيان بأن تمت دعوة الوزيرة كما يحدث من كل مؤسسات التعليم العالي التي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة لحضور افتتاح فعاليات اليوبيل الفضي لجامعة العلوم والتكنولوجيا يوم السبت الماضي، وقد تم تكليف أحد أعضاء المكتب الوزاري بتمثيل الوزيرة في حفل الافتتاح.

واضاف البيان: في يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 لبت الوزيرة دعوة الطلاب والطالبات لمشاهدة معرض الكتاب والتراث والتشكيل المقام ضمن الفعاليات، وقد تم التقاط العديد من الصور للوزيرة في الجولة ومن ضمنها الصور المتداولة بوسائل التواصل والتى تم التركيز على بعضها دون البعض الآخر لغرض معلوم، وفق البيان.

وتابع: تعتبر كل مؤسسات التعليم الخاصة جزءا من مؤسسات التعليم العالي البالغ عددها 145 مؤسسة وحسب القانون فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعامل مع إدارات هذه المؤسسات بغض النظر عن من يدير المؤسسة وخصوصاً الجامعات والكليات الخاصة، حتى تتم مراجعة الفساد المالي أو والإداري بهذه المؤسسات بواسطة لجنة إزالة التمكين بمؤسسات التعليم العالي التي باشرت مهامها، ونرجو لها التوفيق.

وأكد البيان بأن الوزارة ملتزمة بالإصلاح الإداري والمؤسسي وتعمل مع بقية الوزارات لتحقيق أولويات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وأن مؤامرات فلول النظام السابق داخل وخارج الوزارة الذين لديهم مصلحة في إبطاء وتعويق عملية التغيير التي تتضارب مع مصالحهم لن توقف سعينا المتواصل في تحقيق التغيير المنشود.

وابدت الوازرة اعتذارها لجماهير شعبنا التي أربكتها وأحبطتها هذه الصور التي نشرت، مؤكدة بأنهم على العهد ماضون، ولم ولن نكترث لأي عائق، بحسب البيان.