الجيش ينفي ما أشيع عن محاولة انقلابية في البلاد

الخرطوم: السوداني

نفت القوات المسلحة السودانية صحة ما أشيع من أنباء “عن ترتيب لمحاولة انقلاب بين صفوفها”.

وقال الإعلام العسكري السوداني: “تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية، أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة”.

وأضاف: “تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز الفرصة السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية”.