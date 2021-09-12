مطالب بإعادة المحلج الصيني لهيئة السوكي الزراعية

السوكي : رحاب فريني

طالب ممثل المنتجين بمشروع السوكي الزراعي، المزارع الشريف عبد الكبير برجوع المحلج الصيني لهيئة السوكي لفائدة المزارع والمواطن.

وأوضح أن المحلج أنشئ بواسطة الصينيين في أراضي المزارعين بهيئة السوكي، وعمل لمدة عامين فقط، وحالياً متوقف عن العمل، وذهب لفرضية أيلولته لهيئة السوكي لمدة 20 عاماً.

وقال عبد الكبير في تصريح لـ(السوداني) إن أيلولة المحلج لهيئة السوكي تقلل من تكلفة الترحيل من الغيط الي المحلج، بدلاً عن ترحيله إلى محلج كساب التابع لهيئة السوكي سابقاً، الذي يبعد 36 كيلو من مواقع الإنتاج.

وأشار إلى أن أيلولة المحلج لهيئة السوكي يستفيد منها (1000) من العمالة المحلية، بجانب تقليل تكلفة الإنتاج، وتشكل إضافة قيمة المنتج الزراعي والصناعات التحويلية، وتوقع بعد أيلولة المحلج إقامة مصانع أخرى للزيوت والأعلاف بأنواعها للثروة الحيوانية البالغ عددها أكثر من 100 مليون من الماشية؛ مما يقلل من التعدي على المساحات المزروعة الحالية، إضافة إلى خلق إنعاش للمنطقة اقتصادياً، ويعود على السودان بالإنتاج