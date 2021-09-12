استقرار أسعارالسلع الاستهلاكية بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق استقراراً ملحوظاً، وعزا بعض التجار ذلك لضعف القوى الشرائية.

وأكد تاجر جملة بأمدرمان، عيسى إبراهيم، في حديثه لـ(السوداني) استقرار أسعار السلع ووفرة حجم العرض بالأسواق، مبيناً أن سعر جركانة الزيت عبوة (36) رطلاً استقرت في (16) ألف جنيه، بدلاً عن (15-14) ألف جنيه، وسعر الرطل (700) جنيه، أما جوال العدس عبوة (25) كيلو، فسعره (12) ألف جنيه بدلاً عن (4) آلاف جنيه، وأصبح سعر صابونة الغسيل (200) جنيه، وكيلو السكر (350) جنيهاً، ورطل البن (500) جنيه، فيما بلغ سعر شاي الغزالتين (1٫100) جنيه.

وأكد تاجر سلع بالتجزئة ببحري، فضل يس، وفرة أصناف السلع الاستهلاكية بالأسواق، وقال إن هنالك زيادة في بعض أصناف السلع وأبرزها زيوت الطعام، وقفز رطل زيت الفول إلى (700) جنيه، أما سعر الصابونة فوصل (220) جنيهاً للقطعة، وأوضح أن زيادة الأسعار انعكست سلباً بضعف القوى الشرائية والركود، مبيناً سعر جوال السكر استقر في (14) ألف جنيه لعبوة (50) كيلو، بينما بلغ سعر علبة الصلصة الكبيرة (600) جنيه، وسعر العدس عبوة (25) جرام (300-270) جنيه .

وفي السياق قال تاجر سلع بشرق النيل، محمد الجاك، إن هنالك استقراراً في بعض أصناف السلع، وركوداً بالأسواق ، متوقعاً استقرار الأسعار لعدم قدرة المواطن على الشراء، وأصبح الغالي متروكاً ،مبيناً أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع استقر في (5٫350) جنيهاً، بينما قفز رطل زيت الفول إلى (720) جنيهاً، أما كيلو الأرز فبلغ (280) جنيهاً.