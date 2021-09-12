الهلال يحل ضيفاً على فاسيل كينيما بذهاب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

يستهل الهلال مشواره الأفريقي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا عصر اليوم، حينما يخوض الأزرق مواجهة صعبة ومهمة في الوقت نفسه أمام بطل إثيوبيا فريق فاسيل كينيما، وذلك عند الساعة الثالثة من عصر اليوم بتوقيت السودان (الرابعة عصراً بتوقيت إثيوبيا) المحلي، وينشد الهلال العودة من بحر دار بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة بعد أسبوع في الجوهرة الزرقاء، وسيدفع المدرب البرتغالي ريكاردو بتشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إثيوبيا.

وكانت بعثة الهلال قد وصلت الجمعة لأديس أبابا وتحركت منها البعثة إلى مدينة بحر دار معقل الفريق الإثيوبي وقد عقد أمس الاجتماع التقليدي للمواجهة بحضور تمثيل الفريقين، حيث تقرر أن تلعب المباراة بدون حضور جماهيري.

هذا وقد حذر مدرب الهلال الأسبق الصربي ميشو من خطورة الفريق الإثيوبي، وطالب الهلال بالتعامل معه بجدية.