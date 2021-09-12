حقق فوزاً ثميناً على منافسه الجنوبي الأهلي مروي يقترب من التأهل بالكونفدرالية

حقق الأهلي مروي انتصاراً ثمينا في أولى مواجهات الفريق بالدور التمهيدي من البطولة الكونفدرالية، وذلك عقب تمكنه من الانتصار على منافسه أطلع برة من جنوب السودان بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت عصر أمس بملعب الأبيض.

وقاد كل من ياسر بوث وصديق كوة، ملوك الشمال لتحقيق الانتصار أمام المنافس الجنوبي، بعد أن أحرزوا أهداف الفريق، بينما قدم بقية اللاعبين مردوداً فنياً عالياً في المباراة.

وستقام مباراة الإياب بذات الملعب بعد أن طلب الفريق الجنوبي اللعب بالسودان.