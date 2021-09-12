أنطونيو جارزيتو يبرر خسارة المريخ أمام إكسبريس

كشف أنطونيو غارزيتو، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمريخ ، عن عدة أسباب قال إنها كانت وراء خسارة الفريق (1/2) أمام مضيفه إكسبريس الأوغندي، الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان غارزيتو قد أشرف على المريخ فنيا من دكة البدلاء، بدلا عن والده دييجو جارزيتو، الذي حرمته معايير الكاف من حق الإشراف، لأنه لا يحمل رخصة التدريب (أ) الإفريقية.

وقال غارزيتو الابن، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الفريق لم يظهر بشكله الطبيعي، رغم أنه متعود على المواجهات الصعبة”.

وأضاف: “المريخ لم يتمكن من الإعداد لهذه المواجهة بصورة جيدة، في ظل تواجد عدد من اللاعبين مع المنتخب السوداني لمدة 3 أسابيع.. كما فقد قبل مواجهة إكسبريس اثنين من اللاعبين بسبب الإصابة”.

وأكد أنطونيو غارزيتو أنهم قادرون على تطوير مستوى الفريق، مشيرا إلى أن إكسبريس لعب مباراة جيدة، لكن ما زالت هناك مواجهة إياب ستحدد المتأهل للدور المقبل.