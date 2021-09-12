نهر الدندر بالقويسي يسجل أعلى من منسوب الفيضان بـ54 سم

الخرطوم: السوداني

سجلت الخرطوم اليوم الأحد، 17.18 متر أقل من أعلى منسوب سجل بـ 48 سم، بينما سجلت شندي 18.10 متر أقل من أعلى منسوب سجل بـ34 سم. وسجل نهر الدندر بالقويسي 14.04 متر أعلى من منسوب الفيضان بـ54 سم.

وبحسب التقرير اليومي للجنة الفيضان، فإن إيراد النيل الأزرق سجل عند الحدود السودانية الاثيوبية577 مليون متر مكعب في اليوم، أي أقل من معدل الفيضان. وسجل إيراد نهر عطبرة 218 مليون متر مكعب في اليوم، والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب في اليوم.

وتوقع البيان انخفاض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 7 ملايين متر مكعب ليبلغ 455 مليون متر مكعب مقابل 462 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفاض المنسوب في سنار 47 مليون متر مكعب ليبلغ 475 مليون متر مكعب مقابل 522 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي جبل أولياء انخفض الإيراد بـ2 مليون متر مكعب ليبلغ 126 مليون متر مكعب مقابل 128 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض المنسوب في أعلى نهر عطبرة وستيت 159 مليون متر مكعب حيث بلغ اليوم 152 مليون متر مكعب مقابل 311 مليون متر مكعب ليوم أمس.

فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غداً الاثنين بمعدل 5 سم في ود العيس ليسجل 15.82 متر حيث سجل اليوم 15.87 متر، ويتوقع انخفاض المنسوب في ود مدني بمعدل 35 سم ليسجل18.70مت حيث سجل اليوم 19.05 متر، كما يتوقع انخفاض المنسوب في الخرطوم بمعدل 9 سم ليسجل 17.09 متر حيث سجل اليوم 17.18 متر.

وكذلك يتوقع انخفاض المنسوب في شندي بمعدل 3 سم ليسجل 18.07 متر حيث سجل اليوم 18.10 متر، بينما يتوقع انخفاض المنسوب في مدينة عطبرة بمعدل 12 سم ليسجل 15.60 متر، وكان قد سجل اليوم 15.72 متر وكذلك يتوقع ارتفاع المنسوب في مدينة دنقلا بمعدل 18 سم ليسجل 14.95 وكان قد سجل اليوم 14.77 متر.