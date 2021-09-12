محكمة المُتّهمين بقتل الشهيد محجوب التاج تواصل جلساتها غداً

الخرطوم: السوداني

تستأنف غداً الاثنين الجلسات لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج محجوب، بعد أن تأجّلت الأسبوع الماضي بسبب الأمطار وانقطاع التيار الكهربائي.

وتعقد جلسات المحكمة بالديم شرق بمجمع مخالفات الأراضي، أمام القاضي زهير بابكر عبد الرازق، وستخصص جلسة الغد لاستجواب المتحري الثالث محمد إبراهيم بواسطة النيابة أولاً باعتبارها ممثلاً للحق العام وبعدها يتم استجوابه بواسطة هيئة الاتهام للحق الخاص “محامي أولياء الدم”، وبعدها مناقشته بواسطة دفاع المتهمين، ومن ثم إعادة استجوابه مرة أخرى بواسطة النيابة ممثلة الحق العام، وهيئة الاتهام للحق الخاص “ممثلي أولياء الدم” .

ويذكر أنه تمت إحالة قضية الشهيد محجوب التاج محجوب بالبلاغ رقم 5411 لعام 2019، تحت المواد 130 القتل العمد و186 الجرائم ضد الإنسانية مقرونة مع المادة 21 الاشتراك الجنائي.

يُشار الى أن الشهيد محجوب التاج محجوب 20 سنة، طالب الطب بجامعة الرازي استشهد حينما قام بعض ضباط وأفراد من جهاز أمن المخلوع باعتقاله وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها وطلابها يوم 24 يناير .