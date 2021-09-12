مناوي: 1% نسبة الأصول المتبقية من اليوناميد في دارفور

الخرطوم: السوداني

كشف حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، أن الأصول المتبقية من اليوناميد تقدر بأقل (1%)، مؤكداً أهمية أن تؤول تلك الأصول لأهالي دارفور بشكل قاطع لتقديم المساعدات الممكنة والخدمات.

وأكد مناوي خلال مخاطبته الاجتماع التشاوري الثاني لولاة دارفور اليوم الأحد، على أن قضية تحقيق الاستقرار الأمني بإقليم دارفور والتي لا تزال تؤرق حكومات الولايات الخمس، جدد قوله بأن تحقيق الاستقرار يمثل حجر الزواية نحو الانطلاق في بناء الإقليم.

من جانبه، اشار والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، الى أن الاتفاق الذي تم مع بعثة اليوناميد في ترتيبات خروجها النهائية هو أن يتم تسخير كافة الأصول التي تؤول للإقليم لصالح خدمات المواطنين ليتم من خلالها تقديم المساعدات الممكنة لهم وتقوية الحكومات المحلية للقيام بدورها في التنمية والتطوير.

وقال إن الدلالة التي تنوي اليوناميد إقامتها تعد فرصة مواتية لولاة الولايات لشراء العربات والآليات والمعدات للمساهمه في تدعيم بنياتها التحتية واللوجستية.

وكشف في تصريح صحفي عقب الاجتماع التشاوري الثاني لولاة دارفور، عن عزم الولاة على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتساهم في توفير الآمن وتُساعد المواطنين بجانب دعم الترتيبات الأمنية وتنفيذ بروتوكولاتها.