مجلس المريخ برئاسة حازم مصطفى يصدر بياناً عاجلاً ويُحمِّل الجهات الرسمية المسؤولية عن أي تقاعس

الخرطوم: السوداني

أصدر مجلس المريخ الشرعي، بياناً حوى العديد من الحيثيات لجماهير النادي جاء على رأسه التأكيد على انه السلطة الشرعية بالنادي للأربع سنوات القادمة بناءً على الجمعية العمومية الانتخابية الأخيرة.

وأوضح المجلس، اليوم، بانه “وعلى الرغم من خطاب الاعتماد الصادر من الاتحاد السوداني، والخطاب المرسل للفيفا الذي اعتمد فيه نتائج جمعية الرابع من سبتمبر واعتماد مجلسنا كمجلس شرعي، فإننا نطلب من اللجنة الثلاثية المكلفة بنشر إعلان صحفي بصورة عاجلة لتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام حسماً للفوضى المفتعلة والقيل والقال”.

كما طالب المجلس من الجهات العدلية والأمنية التحقيق الفوري بخصوص تلك الجماعات المتفلتة “التي نعتقد أن لديها أغراضاً أخرى غير الرياضة كما نرجو التحرك الفوري لتسليمنا كمجلس شرعي منشآت ومتعلقات النادي بصورة قانونية”.

واعلن المجلس تحميل الجهات الرسمية مسؤولية تعرُّض أي فرد من شعب المريخ العظيم لأي سوء أو أذى في حال التقاعس عن أداء الواجب في إنفاذ القانون، وذلك بتسليم النادي وممتلكاته للمجلس الشرعي والتصدي والتحقيق مع الجهة غير الشرعية ومجموعاتها التي تتواجد داخل حرم النادي وما يُحيط به، “كما نرجو شاكرين من الجهات الرسمية وذات الصلة اتخاذ ما يلزم من تدابير قبل منتصف نهار يوم الثلاثاء الرابع عشر من سبتمبر وهو الموعد الذي بدأت الجماهير بالدعوة للحشد فيه وهي المهلة التي منحتنا لها الجماهير لحسم الأمر قانونياً، حيث اننا كمجلس نخلي مسؤوليتنا القانونية في حال تحرك الجماهير تحركاً عفوياً خارجاً عن السيطرة، علماً بأن أعضاء المجلس الشرعي سيتقدمون الصفوف حتى الوصول للهدف المنشود لأنهم خرجوا من رحم هذه الجماهير ويمثلون صوتها القوي”.