الغُربال ومزمل يُسجِّلان.. الهلال يتعادل مع فاسيل الإثيوبي بهدفين لكل

تعادل الهلال مع مضيفه فاسيل الإثيوبي بهدفين لكل، ضمن مباريات الدور التمهيدي من البطولة الأفريقية التي جرت اليوم.

ولم يحافظ الهلال على أفضليته في المباراة بالرغم من تقدُّمه بهدفين عن طريق اللاعبين محمد عبد الرحمن “الغُربال” وياسر مزمل.

إلا أن المنافس الإثيوبي نجح في إحداث التفوق في الشوط الثاني وتمكّن من تعديل النتيجة بعد أن أحرز هدفين مُستفيداً من تراجع المردود الفني للهلال.

ويُعتبر التعادل بمثابة نتيجة إيجابية بالنسبة للهلال الباحث عن تحقيق نتائج طيبة والعبور إلى الأدوار المُتقدِّمة في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.

ويحتاج الأزرق إلى الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب بأمدرمان لضمان التأهل إلى الدور الأول من مسابقة أبطال “كاف”