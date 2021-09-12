التربية الخرطوم تحدد (170) درجة كحد أدنى للقبول بالمرحلة الثانوية

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي الأستاذ بابكر بخيت أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية هذا العام 170 درجة.

وقال إن جملة الطلاب المرشحين للقبول هذا العام بلغ عددهم نحو (91,535) ألف طالب وطالبة، من بينهم من يتم قبولهم في المدارس الخاصة.

وكشف بابكر وفق وكالة السودان للأنباء، أن الطاقة الاستيعابية للمدارس تستوعب نحو (75,108) طالب وطالبة، مؤكدا أن العمل اكتمل بنسبة 100% في المساق الأكاديمي، ويجري العمل في ترتيب كشوفات توزيع طلاب المساق الفني.

وقطع بابكر بأن إعلان توزيع كشوفات القبول لن يتجاوز هذا الأسبوع كحد أقصى. وأضاف أن إعلان التوزيع هذا العام سيتم عبر خدمة الرسائل الفورية من شركة سوداني، بجانب نشر الكشوفات في مكاتب التعليم بالمحليات.