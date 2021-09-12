وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث سير مروع بطريق الخرطوم مدني

مدني: السوداني

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بإصابات متفاوتة، وذلك في حادث سير مروع عصر اليوم بمنطقة أم مغد بمحلية الكاملين بين دفار جامبو وحافلة.

وأرجع العقيد شرطة الدرديري محمد عثمان مدير إدارة المرور السريع بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) الحادث للتخطي الخاطئ والسرعة الزائدة من سائق الدفار الجامبو الذي كان يسير في طريقه من مدني للخرطوم ليصطدم بحافلة الركاب التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس وتحمل 30 راكباً.

وأشار لاستنفار شرطة المرور السريع لقواتها من ضباط وضباط صف ودورياتها التي بلغت 10 دوريات و3 إسعافات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وإسعاف المصابين لمستشفيات جياد والتي والمسعودية ومستشفى إبراهيم مالك بولاية الخرطوم وتسليم الجثامين لذويهم.