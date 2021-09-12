توضيح من لجنة التقصي والتحقيق في تقريري تشريح الشهيد ودعكر

الخرطوم: السوداني

نفت لجنة التقصي والتحقيق في تقريري تشريح الشهيد محمد إسماعيل ودعكر ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بأنها رفعت تقريرها للسيد النائب العام، مؤكدة أن التحري ما زال مستمرا، ولفتت إلى عدم الالتفات للشائعات.

وأوضح أبوزيد حسن مقرر اللجنة في تعميم صحافي أن بعض مواقع التواصل تداولت خبرا مفاده أن اللجنة قد رفعت تقريراً للسيد النائب العام، وأوصت في تقريرها بفتح بلاغات ضد الأطباء الذين شرحوا جثة الشهيد ود عكر للمرة الأولى، وذلك بعد التأكد من تلاعبهم بتقرير الوفاة حسب ما جاء بالخبر .

واوضح أنه حتى لا ينساق الناس وراء الشائعات رأت اللجنة أن يتم التوضيح للكافة بأنها لم تنتهِ بعد من تحريها مع الأطراف والشهود، كما أن هناك بعض الإجراءات الفنية التي لم يتم إحضار نتائجها من الجهات الموكلة لها بعد.