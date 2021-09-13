السودان يعرض 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية

الخرطوم: السوداني

عرضت الحكومة السودانية 125 مشروعاً استثمارياً على المملكة العربية السعودية، خلال الملتقى الاستثماري المنعقد بين البلدين في الخرطوم.

وتقع المشاريع المطروحة في 6 قطاعات أساسية تضم مجالات مختلفة منها (٧٧) مشروعاً مطروحاً للشراكات بين القطاع الخاص والعام، و47 مشروعاً للاستثمار.

وقدم وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم ، خلال جلسة العمل الأولى للملتقي، عرضاً لفرص ومزايا مجال الاستثمار في السودان في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والطاقة والتعدين والنفط والبنى التحتية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تذليل المعوقات كافة، التي تواجه الاستثمار في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات الاستثمارية راعت، المناطق النائية والأقل نموا للإسهام في خلق تنمية متوازنة وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بجانب المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي.

وأوضح الوزير أن المشروعات التي طرحت تشكل حزمة متكاملة كمشروعات الثروة الحيوانية (تسمين، مسلخ، إنتاج ألبان، تصنيع لحوم).

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الزراعة والغابات تضمنت أيضاً مشاريع إنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي بولايات حزام الصمغ العربي بمساحة (1450) ألف فدان بتكلفة كلية للعام الأول 500 مليون دولار، بجانب مشروع هشابة للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع جبل مرة للتنمية الزراعية، وإنشاء منشآت حصاد مياه، وزراعة الذرة والفول السوداني والفواكه بتكلفة 850 مليون دولار.